Asia Cup 2023: सचिन तेंदुलकर ने की विराट कोहली और केएल राहुल की तारीफ, पॉजिटिव बात भी बताई

नई दिल्ली. एशिया कप में अब टीम इंडिया छाती दिख रही है. सुपर 4 राउंड में उसका पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, जो रिजर्व डे के दिन खेला गया. भारतीय टीम ने यहां विराट कोहली और केएल राहुल के दमदार शतकों के दम पर पाकिस्तान के सामने 357 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. पाकिस्तान के मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी प्रभावित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय बल्लेबाजी का तारीफ की.

इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा, ‘विराट कोहली और केएल राहुल को उनके शतकों के लिए बधाई. टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि हमारे सभी टॉप 6 बल्लेबाज- रोहित (शर्मा), शुभमन (गिल), विराट (कोहली), केएल (राहुल), ईशान (किशन) और हार्दिक (पांड्या) सभी ने 2 मैचों में अलग-अलग स्टेज पर रन बनाए हैं. शानदार खेले इसे बरकरार रखें.’

तेंदुलकर ने इस मौके पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं.