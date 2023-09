IND vs PAK: बारिश के कारण मैच रद्द, पाकिस्तान ने सुपर-4 में बनाई जगह

एशिया कप 2023 में भारत-पाकिस्तान मैच बेनतीजा रहा. बारिश के चलते पहली पारी में 2 बार मैच को रोकना पड़ा. इसके बाद भारतीय पारी का अंत होते ही बारिश शुरू हो गई जो काफी देर तक होती रही और फिर अंत में मैच को रद्द करना पड़ा. इस तरह दोनों टीमों को 1-1 पाइंट साझा करना पड़ा. नेपाल के खिलाफ जीत और इस मैच से 1 अंक हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने सुपर-4 में भी अपनी जगह पक्की कर ली.

इससे पहले हार्दिक पंड्या और ईशान किशन की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने शाहीन शाह अफरीदी के दिये शुरूआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 266 रनों का स्कोर खड़ा किया.