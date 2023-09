Asia Cup 2023: शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद रिजवान को दिया गच्चा, अपनी स्विंग से यूं किया चित

कोलंबो. एशिया कप (Asia Cup 2023) के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम (IND vs PAK) ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है. विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) के दमदार शतकों के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी मैच में अपना प्रभाव दिखाया है और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सिर उठाने का मौका नहीं दिया है. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) भी यहां चल नहीं पाए और वह शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की तीखी स्विंग बॉल पर गच्चा खा गए. रिजवान का इरादा शार्दुल को चौका जड़ने का था लेकिन उनकी स्विंग से वह जाल में फंस गए.

दरअसल पाकिस्तान को भारत ने 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है. 11वें ओवर तक उसने 43 रन जोड़ने तक 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें इनफॉर्म बल्लेबाज इमाम उल हक (9) और कप्तान बाबर आजम (10) आउट हो चुके थे. इसके बाद मैच में बारिश आ गई. करीब डेढ़-दो घंटे के ब्रेक के बाद मैच दोबार शुरू हुआ तो कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की पारी का 12वां ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर को दिया.