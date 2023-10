Asian Games 2023: पाकिस्तान की 'बेइज्जती'- T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान ने रौंदा

होंगझोऊ (चीन). क्रिकेट में अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रही अफगानिस्तान के लिए शानदार खबर है कि उसने टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा दिया है. यह खबर पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि एशियाई खेलों (Asian Games 2023) में आई उसकी पुरुष क्रिकेट टीम अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गई है, जो अनुभव में उससे काफी पीछे है. बता दें इन दिनों भारत में वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) भी खेला जा रहा है. ऐसे में वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे एशियाई देशों ने एशियाई खेलों में अपनी B स्तर की टीम भेजी थी और अपनी प्रमुख टीम को वर्ल्ड कप में उतारा है. लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान की बी टीम इतनी साधारण होगी, जो अफगानिस्तान की बी टीम से हार जाए.

लेकिन होंगझोउ में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने 20 ओवर भी नहीं खेल पाया और सिर्फ 18 ओवर में वह 115 रनों पर ऑलआउट हो गई. अफगानिस्तान ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. पाकिस्तान की ओर से कोई भी बल्लेबाज अफगान गेंदबाजों के सामने कोई खास चुनौती नहीं दे पाया. उसके ओपनिंग बल्लेबाज ओमेर यूसुफ (24) अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उनके अलावा पाकिस्तान का कोई भी दूसरा बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया. उसके कुल 4 बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए.

इस बीच अफगान गेंदबाजों की बात करें तो फरीद अहमद ने 3 ओवर में 15 देकर सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा कैस अहमद और जहीर खान ने 2-2, जबकि कप्तान गुलहबदीन और करीम जन्नत ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

🚨 𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒 👏#AfghanAbdalyan, banking on an incredible all-round display, managed to beat @TheRealPCB by 4 wickets and qualify for the Grand Finale of the #AsianGames Men's Cricket Competitions. 🤩👏

Congratulations! #AFGvPAK pic.twitter.com/dhArdcZZFR

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 6, 2023