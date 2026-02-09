Hindi Cricket Hindi

Auqib Nabi Took 12 Wickets As Jammu Kashmir Beats Madhya Pradesh To Enter First Time In Ranji Trophy Semifinal In 67 Years

रणजी ट्रॉफी: 67 साल में पहली बार J&K सेमीफाइनल में, टीम इंडिया का दरवाजा पीट रहा है यह पेसर

जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. जम्मू-कश्मीर के लिए पेसर आकिब नबी ने सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए. इसके साथ ही वह टीम इंडिया के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं.

इंदौर: तेज गेंदबाज आकिब नबी के करियर के सर्वश्रेष्ठ 12 विकेट से जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच के चौथे दिन सोमवार को यहां मध्य प्रदेश को 56 रन से हराकर अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

पहली पारी में सात विकेट चटकाने वाले 29 साल के नबी ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटके. अपने इस दमदार प्रदर्शन के दम पर नबी ने टीम इंडिया में अपनी दावेदारी मजबूत की है. उनकी गेंदबाजी के दम पर जीत के लिए 291 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मध्य प्रदेश की टीम 234 रन पर ऑल आउट हो गई. सीजन 2021-22 की चैंपियन मध्य प्रदेश की टीम के लिए यह लक्ष्य बहुत बड़ा साबित हुआ. सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर का सामना किससे होगा इसका फैसला बंगाल और आंध्र के बीच खेले जा रहे क्वॉर्टर फाइनल से तय होगा. इस मैच में जो टीम आगे बढ़ेगी वह जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलेगी. नबी ने मैच में 110 रन देकर 12 विकेट लिए. दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड के सामने कर्नाटक की मजबूत टीम होगी.

पहले दिन नबी ने लिए थे तीन विकेट

आकिब ने रविवार को मैच के तीसरे दिन 23 रन देकर तीन विकेट लिए थे. उस वक्त मध्य प्रदेश का स्कोर दूसरी पारी में पांच विकेट पर 84 रन था. आकिब ने मैच के चौथे दिन रामवीर गुर्जर को 11 के निजी स्कोर पर आउट किया. इसके बाद मध्य प्रदेश की आखिरी उम्मीद सारांश जैन को चलता कर मैच में दूसरी बार पारी में भी पांच विकेट लिए. सारांश जब तक क्रीज पर रहे मध्य प्रदेश मुकाबले में बना हुआ था. सारांश ने 81 गेंद में 64 रन बनाए. आर्यन पांडे (22) आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे.

नबी ने दिन की शुरुआत में ही दिलाई कामयाबी

इससे पहले दिन की शुरुआत में टीम ने अभी 20 रन ही जोड़े थे कि अनुभवी वेंकटेश अय्यर (17) सुनील कुमार की गेंद को विकेटकीपर के हाथों में खेल गए. उस समय मध्य प्रदेश का स्कोर 104 रन था. सारांश ने इसके बाद शुभम शर्मा (32) और रामवीर के साथ अहम साझेदारियां कर जम्मू कश्मीर के जीत के इंतजार को बढ़ाया. बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक ने 49 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा

पिछले साल 16 दिसंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में हुई आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने इस गेंदबाज को 8.40 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम देकर खरीदा था. आकिब नबी ने अभी तक 39 फर्स्ट क्लास मैचों में 142 विकेट लिए हैं. उन्होंने करियर में 14 बार पारी में पांच विकेट लिए हैं.

रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चोटी के पांच गेंदबाजों में इकलौते पेसर हैं. उन्होंने इस सीजन में अभी तक कुल 46 विकेट लिए हैं. वह उत्तराखंड के मयंक मिश्रा के बाद दूसरे नंबर पर हैं. जिन्होंने 52 विकेट लिए हैं. रणजी ट्रॉफी सीजन 2024-25 की शुरुआत से अभी तक नबी ने 97 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं.

