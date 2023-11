AUS vs AFG: ग्लेन मैक्सवेल के धमाकेदार दोहरे शतक से क्रिकेट जगत में मची सनसनी

पैर में जकड़न के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और कप्तान पैट कमिंस के साथ उनकी रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया ने बेहद विषम परिस्थितियों से उबरते हुए अफगानिस्तान को तीन विकेट से हराकर लगातार छठी जीत के साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

अफगानिस्तान के 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैक्सवेल (128 गेंद में 201 रन, 21 चौके, 10 छक्के) ने दोहरा शतक जड़ा जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर सात विकेट गंवाने के बावजूद 46.5 ओवर में सात विकेट पर 293 रन बनाकर जीत दर्ज की. मैक्सवेल ने कमिंस (68 गेंद में नाबाद 12) के साथ आठवें विकेट के लिए 202 रन की अटूट साझेदारी की जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में अंतिम तीन विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है. इस साझेदारी में मैक्सवेल के दबदबे का अंदाजा इससे लगता है कि उनका योगदान इसमें 179 रन का रहा.

ग्लेन मैक्सवेल की इस शानदार पारी की तारीफ पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने मैक्सवेल की तारीफ करते हुए लिखा, “बधाई हो. जाहिर तौर पर यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी है. मेरी राय में वह हमेशा देखने लायक दुनिया का सबसे रोमांचक खिलाड़ी रहा है.”

रवि शास्त्री ने कहा, “अद्भुत. मुझे 1983 के कपिल देव की याद आई गई.”

Congratulations @Gmaxi_32 Clearly the best ODI innings ever. Has always been the most exciting player in the world to watch in my opinion.

एबी डिविलियर्स ने मैक्सवेल के साथ अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की क्या शानदार जीत! 🎉 मैक्सवेल के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। पूरी टीम को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बधाई.”

🇦🇺🏏 What a spectacular victory for Australia against Afghanistan! 🎉 Maxwell’s remarkable performance left us in awe. Congratulations to the entire team for their outstanding efforts. 🙌

Here’s a short clip from my chat with him earlier this World Cup. Maxi talks about how he… pic.twitter.com/KUjofrJW6x

