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AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरे दिन भी बांग्लादेश ने कसा शिकंजा, 153 रनों की बढ़त- अभी 4 विकेट बाकी

टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम के सामने बांग्लादेश को कमजोर समझा जाता था लेकिन कंगारुओं को उनके घर में ही उसने दबोचना शुरू कर दिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 14, 2026, 3:03 PM IST
Tanzid Tamim
ताजिद हसन @Instagram

लाल गेंद से खेलने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया गई बांग्लादेश 2 टेस्ट की सीरीज के पहले ही टेस्ट में मेजबान टीम पर हावी दिख रही है. उसने टेस्ट मैच के शुरुआती दो दिन अपना दबदबा बनाकर सीरीज में रोमांच ला दिया है. डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कंगारू टीम बैकफुट पर दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में सिर्फ 198 रनों पर समेटने के बाद बांग्लादेश ने दूसरे दिन भी मेजबान टीम को बैकफुट पर रखा है.

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर 351 रन बना लिए हैं. उसकी ओर से ताजिद हसन(101) शतक जमाया है. उनके अलावा नजमुल हसन शांतो (84) ने बेहतरीन फिफ्टी जमाई. स्टंप्स के समय तक मेहदी हसन मिराज (32*) और हसन महमूद (13*) रन बनाकर नाबाद थे.

और पढ़ें: AUS vs BAN: बांग्लादेश के टाइगर्स ने दिखाया कंगारुओं को झकझोरा, ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ता

यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र (2025-27) का हिस्सा है और अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को यहां हरा देता है तो उसकी इस ऐतिहासिक जीत के साथ-साथ WTC प्वॉइंट्स टेबल का हिसाब-किताब भी बदल जाएगा. बांग्लादेश ने शुक्रवार को मैच के दूसरे दिन की शुरुआत 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन से शुरू की थी. पूरे दिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और पूरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा.

बांग्लादेश की तरफ से दो बेहतरीन पारियां देखने को मिलीं. सलामी बल्लेबाज तंजिह हसन ने 197 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. हसन ने अपने दूसरे ही टेस्ट में पहला शतक लगाया है. इसके अलावा कप्तान नजमुल हसन शांतो ने 84 रन की पारी खेली. शांतो शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी बांग्लादेश को बढ़त दिलाने में अहम रही है.

मोमिनूल हक 49, मुशफिकुर रहमान 36 रन बनाकर आउट हुए. मेहदी हसन मिराज 32 और हसन महमूद 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. बांग्लादेश ने दिन की समाप्ति तक 6 विकेट पर 351 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 153 रन की बढ़त ले ली है. वॉर्म-अप मैच में निराशाजनक बल्लेबाजी की वजह से आलोचना का शिकार हुई बांग्लादेश ने अपनी बल्लेबाजी से अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हैरान कर दिया है, जबकि अपने क्रिकेट फैंस को खुशी दी है.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिला है, जबकि कप्तान पैट कमिंस और नाथन लियोन ने 1-1 विकेट लिया है. ऑस्ट्रेलिया अब तक 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी पहले दिन (गुरुवार) 198 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक 71 रन की पारी पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने खेली.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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