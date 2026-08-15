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AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की कगार पर बांग्लादेश, जल्दी-जल्दी झटकने होंगे 6 विकेट

डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश ने लगातार तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर बनाए रखा है. कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 161 रन जोड़ लिए हैं. वह अभी भी बांग्लादेश से 67 रन पीछे है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 15, 2026, 4:00 PM IST
Ban vs AUS BCB-x
डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलफ बांग्लादेश की टीम @BCBtigers
  • 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है बांग्लादेश
  • कंगारुओं की जमीन पर यह उसका तीसरा ही टेस्ट
  • जीत के मुहाने पर दिख रही है बांग्लादेश, दो दिन का खेल बाकी
  •  अभी बांग्लादेश से 67 रन पीछे कंगारू, बाकी हैं 6 विकेट

बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट जीत का इतिहास रचने के करीब पहुंच गई है. वह 23 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है. लाल गेंद फॉर्मेट में यह उसका दूसरा ही ऑस्ट्रेलिया दौरा है और कंगारुओं की जमीन पर वह अपने तीसरे ही टेस्ट में जीत की दहलीज पर खड़ी है. बस उसे टेस्ट मैच के बाकी बचे 2 दिन वैसा ही दबदबा बरकरार रखना होगा, जो उसने पहले 3 दिन करके दिखाया है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बना लिए हैं. कंगारू टीम बांग्लादेश की पहली पारी के आधार पर अभी भी 67 रन पीछे है.

पहली पारी में 426 रनों की लीड

बांग्लादेश ने यहां पहले खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में सिर्फ 198 रनों पर समेट कर अपनी पहली पारी में 426 बनाकर 228 रनों की बढ़त हासिल की थी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही. जेक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए. मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए.

और पढ़ें: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरे दिन भी बांग्लादेश ने कसा शिकंजा, 153 रनों की बढ़त- अभी 4 विकेट बाकी

फ्लॉप हो रही कंगारुओं की बैटिंग

पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं. पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं. वहीं, मेहदी हसन मिराज और तैजुल इस्लाम एक-एक विकेट चटकाया है.

पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए थे 426 रन

इससे पहले, बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑलआउट हुई. मेहदी हसन मिराज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 65 रनों की दमदार पारी खेली. तैजमुल इस्लाम ने 17 रनों का योगदान दिया, जबकि तस्कीन अहमद 14 रन बनाकर नाबाद रहे.

जोश हेजलवुड के 6 विकेट

टीम की तरफ से तंजीद हसन तमीम ने शतकीय पारी खेली और सर्वाधिक 101 रन बनाए. वहीं, कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने 126 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए. गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 89 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जबकि मिचेल स्टार्क ने दो और पैट कमिंस ने एक विकेट हासिल किया.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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