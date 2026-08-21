AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से हार का खतरा, दूसरे टेस्ट की प्लेइंग XI का किया ऐलान

AUS vs BAN 2nd Test- बांग्लादेश के खिलाफ 0-1 से पिछड़ी ऑस्ट्रेलिया के सामने खुद को सीरीज में क्लीन स्वीप से बचाने की चुनौती है. वह यह टेस्ट जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करने का जोर लगाएगी.

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ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम @Cricket Australia

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में अपने घर में हार का मुंह देख चुकी ऑस्ट्रेलिया को अब दूसरे और आखिरी टेस्ट में सीरीज में हार टालने की चुनौती लेकर उतरा होगा. बांग्लादेश की टीम अगर यह टेस्ट ड्रॉ भी करा ले तो वह कंगारुओं की जमीन पर अपने क्रिकेट इतिहास की पहली सीरीज जीत अपने नाम कर लेगी. मगर डार्विन टेस्ट हारकर पहले ही गहरी चोट खा चुकी ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए तैयार होगा. उसने शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है.

मैथ्यू रेनशॉ की टीम में वापसी हुई है. वह ट्रेविस हेड के साथ पारी शुरुआत करेंगे. मार्नस लाबुशेन और नाथन लियोन भी प्लेइंग XI में जगह बचाने में कामयाब रहे हैं. रेनशॉ फरवरी 2023 के बाद अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. वह अपना आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ ही दिल्ली में खेले थे. उस समय वह नियमित ओपनर डेविड वॉर्नर के लिए कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए थे.

रेनशॉ 14 टेस्ट मैचों की 24 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 645 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 184 है. इस ओपनिंग बल्लेबाज को जेक वेदराल्ड की जगह मौका मिला है, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट की दोनों पारियों में फ्लॉप रहे थे.

मार्नस लाबुशेन लंबे समय से बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं. डार्विन में खेले गए पिछले टेस्ट में भी दोनों पारियों में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे. इसके बावजूद मैके टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह बरकरार है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान निश्चित रूप से इस बल्लेबाज मैके टेस्ट में बड़े स्कोर की उम्मीद करेंगे.

इसके अलावा, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (WK) और ब्यू वेबस्टर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं. कैमरन ग्रीन ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था. ब्यू वेबस्टर को दूसरे टेस्ट में गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना होगा. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवड की तेज गेंदबाजों की तिकड़ी है। वहीं नाथन लियोन टीम में एकमात्र स्पिनर हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI

मैथ्यू रेनशॉ, ट्रेविस हेड, मार्नस लैबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.

(एजेंसी से)