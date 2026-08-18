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AUS vs BAN: बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारकर ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम में एक बदलाव, इस खिलाड़ी को किया बाहर

बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही दो टेस्ट की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया 0-1 से पिछड़ गई है. मैके टेस्ट के लिए उसने टीम में एक बदलाव किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 18, 2026, 10:11 AM IST
Jake Weatherland
जेक वेदराल्ड @Instagram

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट इतिहास में पहली बार अपने घर में हार का मुंह देखने वाली ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती आ गई है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2025-27) में उसे यह तगड़ झटका लगा है. दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स ने टीम में एकमात्र बदलाव किया है. उसने ओपनिंग बल्लेबाज जेक वेदराल्ड को टीम से बाहर कर दिया है, जो लगातार फॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को मौका दिया है.

2 टेस्ट की सीरीज के डार्विन में खेले गए मैच में वेदराल्ड 23 और 0 रन बना पाए. मेजबान टीम को यहां 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. उसने अब तक कंगारूलैंड में सिर्फ 3 टेस्ट ही खेले हैं, जबकि पहली बार उसने यहां जीत दर्ज कर अपने क्रिकेट इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कर ली है.

और पढ़ें: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की कगार पर बांग्लादेश, जल्दी-जल्दी झटकने होंगे 6 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज वेदराल्ड की बात करें तो पिछले साल घरेलू एशेज सीरीज से उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. तब से अब तक खेले 6 टेस्ट में वह सिर्फ 224 रन ही बना पाए हैं, जिसमें एकमात्र हाफ सेंचुरी शामिल है. उनका टेस्ट औसत 20.36 ही है.

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम ऑस्ट्रेलिया-

पैट कमिंस (C), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.

बांग्लादेश की टीम

शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (C), लिटन दास (विकेटकीपर),
मुश्फिकुर रहीम, मेहदी हसन मेराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, इबादोत हुसैन,
सौम्या सरकार, अमित हसन, खालिद अहमद, जेकर अली, मुसफिक हसन.

डार्विन टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहां दोनों पारियों में बल्ले से फ्लॉप रहा. स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (71 और 44) को छोड़कर टीम के बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते दिखाई दिए.  ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मात्र 198 रनों पर समेटने के बाद बांग्लादेश ने 426 रन बनाए थे. इसके बाद कंगारुओं की दूसरी पारी भी 284 रनों पर ही सिमट गई. बांग्लादेश ने 57 रनों का आसान सा लक्ष्य 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. यह बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे स्पेशल विदेशी जीत है. इससे पहले उसने न्यूजीलैंड को 2022 में न्यूजीलैंड को हराया था.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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