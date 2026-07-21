AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, कप्तान पैट कमिंस की वापसी

बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आ रही है. सीरीज का पहला मैच डार्विन और मैकाय में खेला जाएगा. सीरीजी की शुरुआत 13 अगस्त से होगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/aus-vs-ban-test-series-cricket-australia-announced-13-member-squad-for-bangladesh-series-pat-cummins-return-8479916/ Copy

पैट कमिंस @ICC

बांग्लादेश के खिलाफ अगले महीने खेली जाने वाली दो टेस्ट की घरेलू सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय टीम की मंगलवार को घोषणा कर दी है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस इस वर्ष अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम में उनकी वापसी हो गई है. पैट कमिंस ने पिछला मुकाबला दिसंबर में खेला था. इस मुकाबले के बाद से ही वे टीम से बाहर चल रहे थे.

बांग्लादेश के खिलाफ 13 अगस्त से सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए पैट कमिंस के साथ ही तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड भी 13 सदस्यीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं. बांग्लादेश की टीम इन तीनों स्टार गेंदबाजों का सामना कर सकती है. इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर होने वाले स्पिनर नाथन लियोन की वापसी हुई है. उनके साथ बैक-अप तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड और ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और कैमरून ग्रीन को भी टीम में शामिल किया गया है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC Championship 2026) में सबसे आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजी की कमान ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और जेक वेदरल्ड के कंधों पर रहेगी, जबकि माइकल नेसर, टॉड मर्फी और ब्रेंडन डॉगेट स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं.

सिलेक्शन चेयर जॉर्ज बेली ने कहा, ‘एनएसपी (नेशनल सिलेक्शन पैनल) पैट, जोश और नाथन की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. उन्होंने अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए पिछले कुछ महीनों में अकेले और एसएसएसएम (स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन) टीमों के साथ मिलकर बहुत मेहनत की है.’

जॉर्ज बेली ने आगे कहा, ‘हालांकि यह 13 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, लेकिन अगर इन मैचों से पहले किसी बदलाव की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास तैयार और उपलब्ध खिलाड़ी मौजूद हैं.’ उन्होंने बताया कि जैसा कि पहले बताया गया है, अगले 12 महीनों में क्रिकेट की मात्रा और शेड्यूल को देखते हुए कई खिलाड़ियों को सभी फॉर्मेट में और मौके मिलने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में सबसे ऊपर है, जबकि बांग्लादेश अभी चौथे स्थान पर है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला डॉर्विन में 13-17 अगस्त और दूसरा मुकाबला मैके में 22-26 अगस्त के बीच खेला जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है.

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर का नाम शामिल हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)