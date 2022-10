खेल भावना के नाम पर इंग्लैंड लगातार गलतियां कर रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही वह महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा के मांकड़िंग रन आउट को खेल भावना के खिलाफ बता रहा था तो अब इसी गफलत में पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक नई चूक कर गई है. यहां मामला फील्डिंग में बाधा डालने का था, जो मैथ्यू वेड ने किया. लेकिन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने उस पर अपील ही नहीं की.Also Read - AUS vs ENG : मैथ्‍यू वेड की शर्मनाक हरकत, इंग्लिश गेंदबाज को धक्‍का देकर खुद को बचाया, देखें वीडियो

दरअसल टी20 वर्ल्ड से पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहा है. सीरीज के पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 209 रनों का पीछा कर रहा था, तब पारी के 17वें ओवर में वेड ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, जिस पर गेंद ऊपरी किनारा लेकर हेल्मेट से जा लगी और हवा में ऊपर गई. Also Read - AUS vs ENG: पर्थ में प्रैक्टिस के बीच भारतीय खिलाड़ियों ने उठाया इंग्‍लैंड-ऑस्‍ट्रेलिया टी20 मैच का लुुत्‍फ

WHAT A SCENE!#MarkWood was running to catch the ball and #MatthewWade pushed him away!

And #England didn’t appeal!

Is this SPIRIT OF THE GAME?#ENGvAUS #EngvsAus #AUSvENG #AUSvsENG pic.twitter.com/cML1c9kQcY

— BlueCap 🇮🇳 (@IndianzCricket) October 9, 2022