AUS vs ENG के मैच में खिलाड़ी कर रहे IPL नीलामी पर बात, वीडियो वायरल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भले एक दूसरे के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही हों. लेकिन खिलाड़ियों का ध्यान अगले महीने होने वाली आईपीएल नीलामी पर है. गुरुवार को जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ 288 रनों का पीछा कर रही थी, तब इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) ने कैमरन ग्रीन () से IPL नीलामी पर मौज ले ली.

दरअसल इंग्लिश टीम इस मैच में जीत से दूर जाती दिख रही थी लेकिन फिर भी उसके कप्तान जोस बटलर माहौल को खुशनुमा बनाए रख रहे थे.

आईपीएल की सभी 10 फ्रैंचाइजियों ने हाल ही में अपनी नई रणनीतियों के मुताबिक अपने दल की छंटनी की है. उन्होंने कई खिलाड़ियों को अपनी-अपनी टीम से रिलीज कर दिया है, जबकि कई खिलाड़ियों को रिटेन रखा है. कुछ खिलाड़ियों की ट्रेड विंडो से आपस में अदला बदली भी हुई है. इसके बाद अब 23 दिसंबर को कोच्चि में खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन होगा.