AUS vs NZ: नाथन लियोन ने झटके 10 विकेट; ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 रन से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

वेलिंगटन: ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के 10 विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यहां बेसिन रिजर्व में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को मेजबान न्यूजीलैंड (AUS vs NZ 1st Test) को 172 रनों से धूल चटा दी. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पिछले दो दशक के दौरान दोनों टीमों के बीच अब 20 टेस्ट मैच खेले गए हैं और इसमें कंगारुओं ने 17 जीते हैं जबकि केवल एक में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 383 रन बनाकर कीवी टीम को उसकी पहली पारी में 179 रन पर ढेर कर दिया और 204 रनों की बढ़त हासिल कर ली. हालांकि दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 164 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 369 रनों का लक्ष्य दिया. कीवी टीम ने इसके जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 111 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए अभी 258 रन और बनाने थे.

लेकिन चौथे दिन मेजबान टीम ने केवल 70 रन के अंदर ही अपने सात विकेट गंवा दिए और वो 196 रन पर ढेर हो गई. टेस्ट क्रिकेट में 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम अपने घर में दोनों पारियों में 200 से कम के स्कोर पर ऑल आउट हुई है. इससे पहले, 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हेमिल्टन में कीवी टीम दोनों टेस्ट पारियों में 200 से कम के स्कोर पर सिमट गई थी.

A comprehensive victory for the Aussies in Wellington!

Nathan Lyon finishes with match figures of 10-108 #NZvAUS pic.twitter.com/0obsbQ46l9

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 3, 2024