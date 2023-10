Hindi Cricket Hindi

Aus Vs Nz H2h Record Australia Vs New Zealand Head To Head Icc World Cup 2023 Match 27

AUS vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के आंकड़ें शानदार, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड की टीम को आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया पर 6 साल पहले जीत नसीब हुई थी. धर्मशाला में न्यूजीलैंड इस सूखे को खत्म करना चाहेगी.

Australia Vs New Zealand H2H: ICC वर्ल्ड कप 2023 में 26 मैच खेले जा चुके हैं और अब टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की रेस और भी ज्यादा तेज हो गई है. वर्ल्ड कप 2023 के 27वें मुकाबले में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड धर्मशाला में आमने-सामने होंगी. ऑस्ट्रेलिया की नजरें इस मैच में अपनी जीत की लय को बरकरार रखने पर होंगी तो न्यूजीलैंड अपने पुराने रिकॉर्ड और पिछली हार को भुलाकर नया आगाज करना चाहेगी. इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, ऐसे में दोनों टीमें धर्मशाला में बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी ताकि सेमीफाइनल की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाया जा सके.

Australia Vs New Zealand Head To Head:

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार है. दोनों के बीच कुल 141 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 95 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है. वहीं, न्यूजीलैंड को सिर्फ 39 मैचों में जीत मिली है. 7 मैच बेनतीजा रहे. वर्ल्ड कप में भी कीवी टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. वर्ल्ड कप में अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 मैचों में से उसने सिर्फ तीन जीते हैं. न्यूजीलैंड ने आखिरी बार वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 साल पहले 2017 में हराया था.

ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कप 2023 मैच 27

वेन्यू- धर्मशाला

तारीख- 28 अक्टूबर

समय- सुबह 10 बजे

लाइव स्ट्रीमिंग- डिज्नी+हॉटस्टार

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

Photo Day at the HPCA Stadium in Dharamshala. #CWC23 pic.twitter.com/wYZLlCKFLF — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 26, 2023

स्क्वाड

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी.

ऑस्ट्रेलिया: पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा, मिशेल स्टार्क.