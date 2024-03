AUS vs NZ: स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में सर्वाधिक कैच लेने के मामले में बनाया रिकॉर्ड, यह भारतीय अभी भी टॉप पर कायम 

वेलिंगटन: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी क्रिकेटर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने अपने टेस्ट करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (AUS-NZ 1st Test) में हमवतन मार्क वॉ का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई फील्डर बन गए हैं. उनके नाम अब टेस्ट में 182 कैच हो गए हैं. उन्होंने 108 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है जबकि मार्क वॉ के नाम 128 टेस्ट मैचों में 181 कैच थे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में अब स्मिथ से आगे केवल रिकी पोंटिंग ही हैं, जिनके नाम 168 टेस्ट मैचों में 196 कैच हैं. मार्क टेलर 104 टेस्ट मैचों में 157 कैच के साथ इस खास लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.

AUS-NZ 1st Test: ग्लेन फिलिप्स ने 5 विकेट हॉल के साथ तोड़ी कंगारुओं की कमर, टेस्ट क्रिकेट में 16 साल बाद हुआ यह करिश्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा आउटफील्ड कैच लेने के मामले में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ सबसे टॉप पर हैं. द्रविड़ के नाम 164 टेस्ट मैचों में 210 कैच है. श्रीलंका के महेला जयवर्धने 149 मैचों में 205 कैच के साथ इस एलीट लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस 166 टेस्ट मैचों में 200 कैच के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 168 टेस्ट मैचों में 196 कैच के साथ चौथे नंबर पर हैं. इंग्लैंड के जो रूट 139 टेस्ट मैचों में 192 कैच लेकर पांचवें स्थान पर हैं.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की बात करें तो पहली पारी में 204 रन से पिछड़ने के बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन आस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 164 रनों पर समेट दिया. फिलिप्स के पांच विकेटों के अलावा मैट हेनरी ने 3 और कप्तान टिम साउदी ने 2 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में नाथन लियोन ने 41 रन बनाए. न्यूजीलैंड को अब मैच जीतने के लिए 369 रनों का लक्ष्य मिला है. इसके जवाब में कीवी टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं और उसे जीत के लिए अभी 258 रन और बनाने हैं. स्टंप्स के समय रचिन रवींद्र 56 और डेरिल मिचेल 12 रन बनाकर नाबाद थे.

With grabs like these, it’s no surprise Steve Smith is one of the most prolific 🔥

He moves into the top six for the most catches without gloves in men’s Tests! #NZvAUS https://t.co/A4IW5XnAre pic.twitter.com/KaIJYIaoqU

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 2, 2024