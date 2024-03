AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 साल का सूखा खत्म करने की राह पर न्यूजीलैंड, ऐतिहासिक जीत से 6 विकेट दूर

क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में टेस्ट क्रिकेट में 31 साल का सूखा खत्म करने से छह विकेट दूर है जबकि ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मोड़ पर पहुंचे दूसरे टेस्ट क्रिकेट (AUS vs NZ 2nd Test) मैच में जीत के लिए 202 रनों की दरकार है और मैच में अभी दो दिन और बाकी है. न्यूजीलैंड ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को 1993 के बाद से अब तक पिछले 11 मैचों में एक बार भी नहीं हराया है.

पहली पारी में 82 रन से पीछे रहने वाले न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरी पारी में चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए. रचिन रविंद्र ने 82, टॉम लैथम ने 73, डेरिल मिशेल ने 58 और केन विलियमसन ने 51 रन का योगदान दिया. इनके अलावा स्कॉट कुगलेइज़न की 49 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड 372 रन बनाने में सफल रहा.

ऑस्ट्रेलिया के सामने इस तरह से दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के लिए 279 रन का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 77 रन बनाए थे। स्टंप उखड़ने के समय मिशेल मार्श 27 और ट्रेविस हेड 17 रन पर खेल रहे थे. इन दोनों ने दिन के अंतिम 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को आगे कोई झटका नहीं लगने दिया. मैट हेनरी और बेन सियर्स ने अंतिम सत्र में दो-दो विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 34 रन हो गया था.

न्यूजीलैंड ने सुबह अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 134 रन से आगे बढ़ाई. रविंद्र और मिशेल ने 123 रन की साझेदारी करके टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया. न्यूजीलैंड ने पहले सत्र में लैथम का विकेट गंवाकर 105 रन जोड़े. इसके बाद रविंद्र और मिशेल ने जिम्मेदारी संभाली. रविंद्र ने सहज होकर बल्लेबाजी की जबकि मिशेल ने 94 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि 18 रन के अंदर तीन विकेट निकालकर अच्छी वापसी की.

पहले मिशेल आउट हुए जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट पर 278 रन हो गया. इसके आठ रन बाद रविंद्र भी पेवेलियन लौट गए. टॉम ब्लंडेल भी नौ रन बनाकर आउट हो गए. इससे न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 296 रन हो गया. कुगलेइज़न ने ऐसे में दो छक्कों और पांच चौकों की मदद से तूफानी पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती पूर्ण लक्ष्य रखने में सफल रही.

