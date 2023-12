AUS vs PAK, 1st Test: मेजबान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Australia vs Pakistan 1st Test Day 1) के बीच 14 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला टेस्ट पर्थ में खेला जा रहा है जिसके पहले दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 346 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे. मिचेल मार्श 14 और एलेक्स कैरी 15 रन बनाकर नाबाद लौटे. पाकिस्तान की ओर से पहले दिन आमेर जमाल ने 2 विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान का उड़ा मजाक

पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का बोलबाला रहा जिसने पाकिस्तान की खराब फील्डिंग का जमकर फायदा उठाया. एक मौका तो ऐसा आया जब पाकिस्तान के पास एक गेंद पर विकेट लेने के दो मौके थे लेकिन बाबर और कीपर ने गलती से रन लुटा दिया. इस तरह पाकिस्तान का खराब फील्डिंग की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है.

ये घटना पारी के 64वें ओवर में घटी. आगा सलमान के ओवर की पहली गेंद पर डेविड वॉर्नर आगे बढ़े. इस गेंद को वॉर्नर समझ नहीं सके और गेंद चकमा देकर पहले विकेटकीपर सरफराज और फिर स्लिप में खड़े बाबर आजम के पास गई. लेकिन दोनों ही खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठा सके. सरफराज ने जहां स्टम्पिंग का मौका गंवाया तो वहीं बाबर रन आउट करने से चूक गए. बाबर ने गेंद पकड़ने के बाद विकेट पर मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया और फिर वॉर्नर ने ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए रन बटोर लिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

A crucial stumping missed by WK Sarfaraz. That’s why we wanted Rizwan in place of him, as Wicket keeping is the most important job in test cricket 😭 #AUSvsPAKpic.twitter.com/mrI4SgoFd9

— SAAD 🇵🇰 (@SaadIrfan258) December 14, 2023