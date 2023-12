AUS vs PAK: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रनों से रौंदा, पैट कमिंस हीरो

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के चौथे दिन शुक्रवार को 317 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 237 रन पर ऑल आउट हो गई.

मिशेल स्टार्क ने आगा सलमान और मीर हमजा को लगातार गेंदों पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की की. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क ने चार और कप्तान पैट कमिंस ने पांच विकेट लिए. जोश हेजलवुड ने एक विकेट अपने नाम किया.

Australia wrap up the win by running through the Pakistan tail to take a 79-run win #AUSvPAK

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 29, 2023