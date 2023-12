David Warner, AUS vs PAK : पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब फील्डिंग से बरसों का नाता रहा है. इतने बरस बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान टीम की फील्डिंग में कोई सुधार नहीं आया है. इसका ताजा उदाहरण पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में देखने को मिला. पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया (AUS vs PAK, 1st Test) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए ताबड़तोड़ आगाज किया.

उस्मान ख्वाजा अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके लेकिन डेविड वॉर्नर ने शानदार अंदाज में अपना 26वां टेस्ट शतक पूरा किया. वॉर्नर ने शतक पूरा करने के बाद भी रन बटोरना जारी रखा जिसमें पाकिस्तानी फील्डरों की खराब फील्डिंग ने उनका बखूबी साथ दिया.

खुर्रम शहजाद ने टपकाया आसान कैच

दरअसल, पाकिस्तान के पास शतक के तुरंत बाद डेविड वॉर्नर को आउट करने का शानदार मौका था लेकिन खराब फील्डिंग ने गेंदबाजी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पर्थ टेस्ट में शतक जड़ने के बाद जब वॉर्नर 108 रन बनाकर खेल रहे थे तब स्पिनर सलमान अली आगा की गेंद पर खुर्रम शहजाद ने हाथ में आया आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया. जैसे ही ये कैच छूटा तो स्टेडियम में बैठे फैंस हैरान रह गए. कमेंट्री कर रहे कमेंटटेर को भी इस कैच के छूटने पर यकीन नहीं हुआ और हैरानी के साथ हंसने लगे. हंसने वालों में कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम थे.

Should have been taken 🙄🙄pic.twitter.com/cwWirDSSoJ

— ٰImran Siddique (@imransiddique89) December 14, 2023