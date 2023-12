AUS vs PAK- लिफ्ट में ही फंस गए थर्ड अंपायर, रोकना पड़ा मैच- स्टीव स्मिथ ने अंपायर को दिया ऑफर

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (AUS vs PAK) के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में लंच के बाद तब सभी हैरान रह गए, जब खिलाड़ियों के मैदान पर पहुंचने के बावजूद काफी देर तक खेल शुरू नहीं हो पाया. लंच का टाइम भी खत्म हो चुका था और खेल शुरू होने के सभी इंतजाम भी हो चुके थे. लेकिन मैदानी अंपायरों को खेल शुरू करने का सिग्नल नहीं मिला था और इसका कारण मैच के थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ थे, जो लिफ्ट में फंसने के कारण अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे.

लंच का समय खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए थे लेकिन कई मिनटों तक खेल रुका रहा. मैदानी अंपायरों जोएल विल्सन और माइकल गॉ को बताया गया कि इलिंगवर्थ एमसीजी पर अपनी जगह पर नहीं पहुंचे हैं. मैच प्रसारकों ने भी खाली सीटों की ओर कैमरे का रुख किया.

The game is delayed because the third umpire … is stuck in the lift #AUSvPAK pic.twitter.com/eSuKyPQp56

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2023