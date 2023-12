नई दिल्ली. पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी (Alex Carey) का कैच लपककर सभी को हैरान कर दिया. उनका यह कैच देखकर दुनिया के महान विकेटकीपर खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) भी मचल उठे और उन्होंने भी रिजवान की जमकर तारीफ की.

मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन यह कैच लपककर मानो रिजवान का दिन ही बन गया और सोशल मीडिया पर उनके खेल की काफी तारीफ हो रही है. रिजवान को इस टेस्ट में सीनियर विकेटकीपर सरफराज अहमद की जगह खिलाया गया है.

रिजवान के इस जानदार कैच की बदौलत शाहीन शाह अफरीदी को इस पारी में अपना दूसरा विकेट मिल पाया. इससे पहले उन्होंने ट्रैविस हेड (17) को अपना पहला शिकार बनाया. कैरी की यहां बात करें तो शाहीन ने उन्हें ड्राइव करने का न्योता दिया था, जिसे देखकर कैरी खुक को रोक नहीं पाए लेकिन अफरीदी की स्विंग होती गेंद उन्हें छकाते हुए उनके बैट का अंदरूनी किनारा लेकर तेजी से रिजवान के दाईं और से जा रही थी.

लेकिन रिजवान भी यहां चौकन्ने थे और वह लेफ्टहैंडर कैरी के बाहरी किनारे को तलाश रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को अपनी दाईं ओर आते देखा तो उन्होंने खुद को वहीं झोंग दिया और गेंद को जमीन पर लैंड करने से पहले ही छलांग लगाकर बॉल को अपने दस्तानों में समा लिया.

यह काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अकसर कीपर बल्लेबाज के ऑफ स्टंप की ओर गेंद को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे नाजुक मौके उनके हाथ से छिटककर गेंद को सीमारेखा के बाहर जाते देखते हैं. ऑस्ट्रेलिया को 260 के कुल स्कोर पर यहा छठा झटका था और कैरी (4) रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

