AUS vs PAK- पाकिस्तान ने ढूंढ लिया पर्थ की उछाल का तोड़, पिच पर मार्बल ठोककर की प्रैक्टिस

नई दिल्ली. पाकिस्तान की टीम गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के मैदान पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया में वह अभी तक कभी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है और इस बार वह अपना यह सपना साकार करने के मकसद से मैदान पर उतरेगी. लेकिन पहले ही टेस्ट में उसकी चुनौती पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच से है, जहां गेंद ज्यादा उछाल लेकर बल्लेबाज की ओर आती है. ऐसे में पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों ने एक नए ढंग से इसका हल तलाशने की कोशिश की है.

पाकिस्तान की टीम इन दिनों नेट में अभ्यास एक खास तकनीक के साथ कर रही है. वह पिच पर एक मार्बल का आयताकार टुकड़ा लेकर आई है और उसने इसे पिच के बीचो बीच ठोककर सेट कर दिया है. इसके बाद वह यहां तेज गेंदबाजों की बॉलिंग खेल रही है. इससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लग रहा है कि वे पिच की दोहरी गति के आदी हो सकते हैं.

Pakistan have got a unique training device in the nets: a slab of marble. Mohammad Rizwan had it tilted on angle. They hope it will help them deal with Perth’s extra bounce #AUSvPAK pic.twitter.com/hvNzWJS9bH

— Louis Cameron (@LouisDBCameron) December 12, 2023