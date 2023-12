Hindi Cricket Hindi

Aus Vs Pak Perth Test Usman Khawaja Wears Black Armband In Support Of Palestine

AUS vs PAK- फिलीस्तीन के समर्थन में उतरे उस्मान ख्वाजा, ICC की रोक के बाद किया यह काम

ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज Usman Khawaja अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरे. ख्वाजा इस युद्ध में फंसे लोगों की आवाज बनना चाहते हैं.

उस्मान ख्वाजा @Twitter

नई दिल्ली. पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) आज अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध कर आए थे. ख्वाजा के अलावा इस मैच में बाकी 3 बल्लेबाज और बैटिंग पर उतर चुके हैं लेकिन किसी और खिलाड़ी की बाजू पर ऐसा कोई बैंड नहीं था. ऐसे में फैन्स यह देखकर हैरान थे कि आखिर ख्वाजा यहां काली पट्टी किसलिए पहनकर उतरे हैं.

कुछ देर में यह साफ हो गया कि वह फिलीस्तीन मं फंसे लोगों के समर्थन में उतरे हैं, जो इजराइल और हमास के युद्ध में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रहे थे लेकिन यह ख्वाजा की निजी पसंद थी कि वह उन लोगों के प्रति अपना समर्थन जताएं. पर्थ टेस्ट की पहली पारी में ख्वाजा 41 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने.

इससे पहले पाकिस्तान में जन्मे इस बल्लेबाज ने इस मैच में खास जूते पहनकर उतरने की बात कही थी, जिस पर यह संदेश लिखा था, ‘ऑल लाइव्स आर इक्युल’ (सभी जिंदगियां बराबर हैं.) लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया.

Respect for Usman Khawaja He is wearing a black armband for the people who are suffering as earlier ICC imposed some restrictions upon him.#PAKvAUS pic.twitter.com/cWSU5taw1L — Waqar Younas (@waqar_younas158) December 14, 2023

ICC की इस रोक के बाद उन्होंने जूते तो वही पहने जिन्हें पहनने का फैसला वह कर चुके थे. लेकिन ख्वाजा ने यहां अपने जूते पर लिखे इस संदेश पर टेप लगाया हुआ था. हालांकि इस बल्लेबाज ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर यह साफ कर दिया कि वह इजराइल-हमास के संघर्ष में फंसे लोगों के साथ खड़े हैं.

Respect for Usman Khawaja He is wearing a black armband for the people who are suffering as earlier ICC imposed some restrictions upon him.#PAKvAUS#PakvAus pic.twitter.com/wNPZh2XWvL — Aamir Shahzad Gujjar (@aamirmbdin) December 14, 2023

इससे पहले ख्वाजा ने आईसीसी द्वारा फिलीस्तीन के समर्थन में जूते पहनने पर रोक लगाने पर कहा था कि वह इस विषय पर आईसीसी से लड़ेंगे, जिसमें उन्हें मानवता के समर्थन में आवाज उठाने से रोका जा रहा है. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि वह यह संदेश लिखे जूते पहनकर मैदान पर नहीं उतरेंगे.

उन्होंने मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था, ‘मैंने अपने जूतों पर जो लिखा वह राजनीतिक नहीं है. मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं. मेरे लिए मानव जीवन बराबर है. एक यहूदी जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना एक मुस्लिम जीवन. उतना ही एक हिंदू जीवन महत्वपूर्ण है. मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास आवाज नहीं है.’

View this post on Instagram A post shared by Usman Khawaja (@usman_khawajy)