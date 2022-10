AUS vs SL T20 World Cup 2022 Dream11 Tips and Predictions:

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में न्यूजीलैंड से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम आज श्रीलंका के खिलाफ पर्थ के मैदान पर उतरेगी. श्रीलंकाई टीम इस राउंड की शुरुआत से पहले तीन मैच क्वॉलीफाइर्स राउंड में खेलकर आई है और इसके बाद इस राउंड के पहले ही मैच में उसने आयरलैंड को मात दी. ऐसे में वह ऑस्ट्रेलिया के माहौल में अब ढल चुकी है, जबकि कंगारू टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में एक ही मैच खेला है और उसमें भी उसे हार का सामना करना पड़ा था.

पर्थ के मैदान पर जब दोनों टीमें उतरेंगी, तो यहां की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फायदा जरूर होगी. लेकिन श्रीलंका के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं, जो एक बार चल गए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले. ऐसे में फैन्स अपनी ड्रीम टीम तैयार करने में भी काफी माथापच्ची कर रहे हैं. इस पिच पर भले ही गेंदबाजों को मदद हो लेकिन एक बार बल्लेबाज सेट हो गया तो फिर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें भी यहां भरपूर रन मिलेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के मैदान भरपूर लंबे हैं ऐसे में यहां चौके-छक्के पड़ना बहुत आसान नहीं हैं. ऐसे में स्पिनर यहां खूब विकेट निकालते दिख रहे हैं. श्रीलंका के पास वनिंदु हसरंगा जैसा खिलाड़ी है, जो किसी भी पिच पर कमाल करने की क्षमता रखता है. उनकी भूमिका भी इस मैच में अहम साबित हो सकती है.

आज के मैच के लिए ड्रीम XI टीम:

कप्तान- मिशेल मार्श

उपकप्तान- वनिंदु हसरंगा

AUS vs SL My Dream11 Team

कुसल मेंडिस, आरोन फिंच, डेविड वॉर्नर, मिशेल मार्श, धनंजय डीसिल्वा, चरित असलांका, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसरंगा, जोश हेजलवुड, एडम जाम्पा, महीश थीक्ष्णा.

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका संभावित इलेवन

ऑस्ट्रेलिया (संभावित इलेवन):

आरोन फिंच (C), डेविड वॉर्नर, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड (WK), पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, एडम जाम्पा, मिशेल स्टार्क

श्रीलंका (संभावित इलेवन):

चरित असलंका, भानुका राजपक्षे, एशेन बंडारा, दसुन शनाका (C), धनंजय डीसिल्वा, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, कुसल मेंडिस, महीश थीक्षाना, लाहिरू कुमारा, बिनुरा फर्नांडो

स्क्वाड:

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, आरोन फिंच (C), मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड (WK), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड, स्टीवन स्मिथ, एश्टन एगर, कैमरन ग्रीन, केन रिचर्डसन.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (WK), धनंजया डी सिल्वा, चरित असलंका, अशेन बंडारा, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (C), वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षाना, बिनुरा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, जेफरी वेंडरसे, कसुन रजिथा, प्रमोद मदुशन, पथुम निसानका.

