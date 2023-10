Hindi Cricket Hindi

Aus Vs Sl Dream11 Prediction World Cup 2023 Probable Playing Xi For Austrlaia Vs Sri Lanka Match 14

World Cup 2023: AUS Vs SL Dream 11- अपनी पहली जीत को तरस रही हैं दोनों टीमें, आज कौन होगी कामयाब! फेंटेसी टीम में 11 खिलाड़ी मचाएंगे धमाल

Australia vs South Africa 14th ODI World Cup Match Dream 11 Prediction: ऑस्ट्रलिया और श्रीलंका की टीमें आज लखनऊ में वर्ल्ड कप अभियान का अपना-अपना तीसरा मैच खेलेंगी. दोनों को अपनी पहली जीत का इंतजार है. यह बन सकती है इस मैच की ड्रीम टीम...

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका ड्रीम 11 टीम

ODI World Cup 2023, AUS vs SL Dream 11 Team: लखनऊ. वनडे वर्ल्ड कप का 14वां मैच सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका (AUS vs SL) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों का यह इस टूर्नामेंट में तीसरा-तीसरा मैच है और अब तक दोनों को अपनी पहली जीत का इंतजार है. आज किसी एक टीम का यह इंतजार खत्म हो जाएगा. इस मुकाबले के लिए अगर आप भी अपनी ड्रीम 11 (AUS vs SL Dream 11 Team) बनाना चाह रहे हैं तो यहां आपको मदद मिल सकती है.

Trending Now

दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में कई मुश्किलों से जूझ रही हैं. श्रीलंका की टीम यहां अपने कई प्रमुख गेंदबाजों के बगैर उतरी है क्योंकि उसके कई गेंदबाज चोटिल हैं और अब उसे कप्तान दसुन शनाका के रूप में भी तगड़ा झटका लगा है, जो मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी तक अपना प्लेइंग XI सेटल नहीं कर पाई है. उसके बल्लेबाज अब तक इस टूर्नामेंट में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं.

You may like to read

श्रीलंका के लिए एक टेंशन उसकी बॉलिंग है. पहले मैच में उसके गेंदबाज साउथ अफ्रीका के खिलाफ 429 रन खा गए, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 344 रन का टोटल भी डिफेंड नहीं कर पाए. लंकाई टीम के लिए कुसल मेंडिस का फॉर्म शानदार है, जो बेखौफ होकर खेल रहे हैं और किसी भी टीम की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने में सक्षम हैं. दूसरी ओर उन्हें चरित असलांका और समीरा सदरविक्रमा का साथ मिला है. लेकिन पथुम निसांका, कुसल परेरा और धनंजय डिसिल्वा जैसे खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी.

ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ तो लय में हैं लेकिन कैमरुन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल मार्श को बैटिंग में योगदान देना होगा. कंगारू बल्लेबाज अगर टीम के लिए बोर्ड पर कुछ रन लगा पाएंगे तभी उसके गेंदबाज इस मैच में कुछ करने की कोशिश करेंगे.

ODI World Cup 2023, AUS vs SL:

दिनांक और समय: 16 अक्टूबर, 2023, दोपहर 2:00 बजे भारतीय समयानुसार

स्थान: भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम, लखनऊ (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow)

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका- ड्रीम11 टीम के कप्तान और उपकप्तान:

ऑप्शन 1: कुसल मेंडिस (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल (उपकप्तान)

विकल्प 2: डेविड वॉर्रन (कप्तान), कुसल मेंडिस (उपकप्तान)

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका- ड्रीम11 टीम

विकेटकीपर: कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा

बल्लेबाज: डेविड वॉर्नर, मिशेल मार्श, चरित असलांका

ऑलराउंडर: ग्लेन मैक्सवेल, धनंजय डिसिल्वा, मार्कस स्टोइनिस

गेंदबाज: मिशेल मार्श, महीश थीक्ष्णा, एडम जाम्पा

फैंटेसी XI के बैकअप खिलाड़ी

स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड, दुनिथ वेलालगे, दिलशान मदुशंका.

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका संभावित प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श, डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस (WK), पैट कमिंस (C), एडम जाम्पा, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (C/WK), सदीरा समाराविक्रमा, चरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्ष्णा, दुनिथ वेलालगे, कासुन राजिथा, दिलशान मदुशंका.

वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें

ऑस्ट्रेलिया: पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस, सीन एबॉट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा, मिशेल स्टार्क.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, लाहिरू कुमारा, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा समरविक्रमा, चरित असालंका, धनंजय डी सिल्वा, महीश थीक्ष्णा, दुनिथ वेलालगे, कासुन राजिथा, मथीशा पथिराना, दिलशान मधुशंका, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने.

RECOMMENDED STORIES