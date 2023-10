WATCH Video: ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के समय इकाना स्टेडियम में घटी बड़ी घटना, दर्शकों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया

लखनऊ: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच सोमवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 मैच के दौरान तेज हवा के कारण इकाना स्टेडियम की छत से कई होर्डिंग नीचे की सीटों पर गिर गए. बारिश के कारण खेल में थोड़ी देर की बाधा आई. खेल दोबारा शुरू होने के बाद धूल भरी आंधी और तेज हवा के कारण छत से ब्रांडिंग सामग्री के साथ लोहे के एंगल निचले स्तर के सीटों पर गिर गए.

यह दुर्घटना और खतरनाक हो सकती थी लेकिन दर्शकदीर्घा अपेक्षाकृत खाली थी. इससे हालांकि मैच देखने आये लोगों में थोड़ी खलबली मच गयी और स्टेडियम में सार्वजनिक घोषणा में दर्शकों को सुरक्षित सीटों पर जाने के लिए कहा गया. दूसरी पारी शुरू होने तक सुरक्षाकर्मियों ने सभी दर्शकों को सुरक्षित सीटों पर पहुंचा दिया.

स्टेडियम ने पिछले सप्ताह विश्व कप के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी की थी. भारत बनाम इंग्लैंड मैच 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में खेला जाना है.

Scary scenes at Ekana Stadium, Lucknow.

Hoardings are falling and fans running for cover. #AUSvSL #AUSvsSL

