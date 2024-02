AUS vs WI: दूसरे T20I मैच में दिखा अजोबोगरीब नजारा, क्रीज से बाहर रहने पर भी बल्लेबाज नहीं हुआ Run Out, जानिए क्यों

एडिलेड: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज (Australia vs West Indies 2nd T20I) को 34 रन से हरा दिया. इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए ग्लेन मैक्सवेल (नाबाद 120 रन) के पांचवें शतक की मदद से 4 विकेट पर 241 रन का स्कोर बनाया और फिर वेस्टइंडीज को 9 विकेट पर 207 रन पर रोक दिया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के दौरान एक अजोबोगरीब नजारा देखने को मिला.

यह घटना उस समय घटी जब वेस्टइंडीज का स्कोर 9 विकेट पर 191 रन था और उसे जीत के लिए अंतिम नौ गेंदों पर 51 रन बनाने थे. उस समय जोसेफ और जेसन होल्डर की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी. 18.3 ओवर में अल्जारी जोसेफ ने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को कवर की तरफ ड्राइव करके एक रन चुराना चाहा. लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स ने गेंद को उठकार बॉलर के छोर की थ्रो कर दिया और बेल्स उड़ा दी. इस दौरान अल्जारी जोसेफ क्रीज से बाहर था. लेकिन इस रन आउट के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपील नहीं की और इसलिए अंपायर ने जोसेफ को रन आउट नहीं दिया.

Well this is a curious one!

No appeal … so no run out. Fair call? #AUSvWI

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2024