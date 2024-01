AUS vs WI 1st Test- ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज ने किया प्लेइंग XI का ऐलान, तीन खिलाड़ियों का डेब्यू

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई वेस्टइंडीज (AUS vs WI) की टीम बुधवार से एडिलेड के मैदान पर मेजबान टीम के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज करने उतरेगी. इस मैच की शुरुआत से पहले ही दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है. क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Brathwaite) की कप्तानी में यहां खेलने आई विंडीज की टीम 3 खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दे रही है. कावेम होज, जस्टिन ग्रीव्स और शमार जोसेफ बुधवार, 17 जनवरी से शुरू हो रहे मैच से अपने टेस्ट करियर का आगाज करेंगे.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो हाल ही में रिटायर हुए डेविड वॉर्नर (David Warner) की जगह कंगारू टीम ने अपने प्लेइंग XI में युवा ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन (Cameron Green) को मौका दिया है.

इस फैसले से एक और संकेत साफ हैं कि स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) अपने करियर में पहली बार ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं. वॉर्नर की रिटायरमेंट के बाद स्मिथ ने ओपनिंग की इच्छा जताई थी और कंगारू टीम ने ग्रीन को लाकर यह साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अपने खिलाड़ी की इच्छा से सहमत दिखा रहा है.

The teams are in for tomorrow’s first #AUSvWI Test in Adelaide! https://t.co/1iJZLlaoU8

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 16, 2024