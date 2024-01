AUS vs WI- क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया टी20 टीम का ऐलान, मिचेल मार्श को कमान

नई दिल्ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बुधवार को अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज से कंगारू आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखना शुरू करेंगे. हालांकि इस सीरीज में उसने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलरों को आराम दिया है, जबकि बैटिंग के स्तर पर अपनी कोर टीम को बरकरार रखा है. मिचेल मार्श को इस टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि हाल ही में टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने वाले विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को जगह दी है.

वॉर्नर आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था, तब वॉर्नर ने टीम की उस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वॉर्नर का यह संभवत: अंतिम इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा और ऐसे कयास हैं कि जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे.

Mitch Marsh will lead Australia in the T20s against the Windies!

Squad 👇 #AUSvWI

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 24, 2024