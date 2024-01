VIDEO: कीमार रोच फिसला लेकिन कंगारुओं का दिल नहीं पिघला, कैरेबियाई बल्लेबाज के आउट होने का दुर्लभ वीडियो वायरल

ब्रिस्बेन: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट (AUS vs WI 2nd Test) ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है. इस डे-नाइट टेस्ट में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 311 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नौ विकेट पर 289 रन बनाकर घोषित कर दी. वेस्टइंडीज की पहली पारी की बल्लेबाजी के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पारी के 105वें ओवर में कीमार रोच (Kemar Roach) और अपना डेब्यू मैच खेल रहे केविन सिंक्लेयर बल्लेबाजी कर थे. इस दौरान ओवर की पांचवीं गेंद पर दोनों बल्लेबाज रन के लिए भागे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर केविन सिंक्लेयर ने रन लेने से मना कर दिया. इसके बाद जो हुआ उससे खेल भावना का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया.

दरअसल, कीमार रोच जब रन लेने के लिए भाग रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह बीच क्रीज पर ही

गिर गए. इसके वह अपना रनरअप पूरा नहीं कर सके और रन आउट हो गए. रोच के गिरने का फायदा उठाते हुए लाबुशेन ने गेंद को उठाते ही स्ट्राइकर एंड पर थ्रो कर दिया जहां खड़े विकेटकीपर ट्रेविस हेड ने तुरंत ही स्टंप्स बिखेर दिए. इस तरह रोच को पवेलियन वापस जाना पड़ा.

IND vs ENG: रवींद्र जडेजा ने खेली एक और शानदार पारी, माइकल वॉन ने बताया दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ऑस्ट्रेलिया की खेल भावना पर सवाल खड़े कर रहे हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने रोच को नियम के हिसाब से ही रन आउट किया, लिहाजा खेल भावना का सवाल उठाना सही नहीं है. अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी रोच से टकराता तो एक बार को सवाल उठाया जा सकता था लेकिन यहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला.

Oh dear! Kemar Roach ended up on his backside in the middle of the pitch and is run out! #CleanHands | #AUSvWI pic.twitter.com/RY5HolA7Fg

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 26, 2024