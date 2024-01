VIDEO- मिचेल स्टॉर्क में दिखाया टो क्रशिंग यॉर्कर- बल्लेबाज के अंगूठे से निकला खून

ब्रिसबेन. गाबा में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने शमार जोसेफ (Shamar Joseph) के खिलाफ ऐसा यॉर्कर दागा कि उनके पैर के अंगूठे से खून बहने लगा. इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज में अपने स्टीक यॉर्कर से बताया है कि आखिर टो क्रशिंग यॉर्कर सही मायने में कहते किसे हैं. स्टार्क ने बल्लेबाज शमार जोसेफ के सामने ऐसा यॉर्कर डाला कि उनके पैर के अंगूठे से खून बहता दिखा.

स्टार्क हाल ही में 350 टेस्ट विकेट पूरे करने के चलते तारीफ दुनिया की तारीफ बटोर रहे थे और आज इस तेज गेंदबाज ने आज अपना धांसू यॉर्कर दिखाकर फैन्स का दिल जीत लिया. यह वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का अंतिम विकेट बचा था और स्टार्क ने उन्हें चोटिल कर दर्द के साथ उनकी पारी का अंत किया.

Shamar Joseph has to retire hurt after this toe-crusher from Mitch Starc!

Australia need 216 to win #AUSvWI pic.twitter.com/3gAucaEfwg

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 27, 2024