AUS vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने चुनी अपनी प्लेइंग XI, जानिए किन्हें मिली जगह

aus vs wi playing xi: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार से पर्थ में खेला जाना है.

कप्तान पैट कमिंस ने कन्फर्म करते हुए कहा कि पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग XI में केवल एक बदलाव किया गया है. लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन की जगह तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को टीम में शामिल किया गया है.

हेजलवुड का इस साल यह केवल दूसरा टेस्ट मैच होगा. उन्होंने इस साल अपना पहला टेस्ट मार्च में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. कप्तान ने बताया कि ओपनर मार्कस हैरिस और पेसर स्कॉट बोलैंड को पहले टेस्ट से बाहर रखा गया है.