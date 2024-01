AUS vs WI: ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट-वनडे टीम का किया ऐलान, एक फॉर्मेट में स्टीव स्मिथ को कमान

नई दिल्ली. डेविड वॉर्नर की रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला है और उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. हाल में उसने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म की है और उस टीम में डेविड वॉर्नर के अलावा बदलाव नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि इस सीरीज से कैमरुन ग्रीन टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे, जो अब तक बेंच पर बैठे थे.

लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ओपनिंग के लिए डेविड वॉर्नर की जगह कौन लेगा. क्या कैमरुन ग्रीन को यहां पारी की शुरुआत का मौका मिलेगा या फिर अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ यह काम करेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट टीम में मैट रेनशॉ को चुना तो है लेकिन जॉर्ज बेली ने ग्रीन की प्लेइंग XI में वापसी की बात कहकर यह साफ कर दिया है कि रेनशॉ फिलहाल टीम में रिजर्व ओपनर के तौर पर होंगे, जबकि ओपनिंग की जिम्मेदारी स्मिथ या ग्रीन में से ही कोई निभाएगा.

Time to welcome the Windies.

Matt Renshaw returns to our men’s national squad, with Cam Green named a certain starter for the first Test in Adelaide. pic.twitter.com/cdprTbiiyE

