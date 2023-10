नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. मैथ्यू वेड को टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं इस टीम में स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल की भी वापसी हुई है. टी-20 सीरीज वर्ल्ड कप फाइनल के खत्म होने के चार दिन बाद यानि 23 नवंबर से शुरू होगा. पहला टी-20 मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया की टीम में अनुभवी स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर और एडम जंपा को भी शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में पैट कमिंस को रेस्ट दिया गया है. कमिंस के अलावा मिचेल स्टॉर्क, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद यह सभी खिलाड़ी स्वदेश लौट जाएंगे.

