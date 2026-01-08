Hindi Cricket Hindi

Ashes में ऑस्ट्रेलिया ने दी इंग्लैंड को चौथी हार, 5 विकेट से जीता सिडनी टेस्ट- ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जीत के हीरो

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम एशेज में बुरी तरह से पिटकर घर लौटेगी. 2015 के बाद से एशेज ट्रॉफी पर कब्जे का उसका सपना इस बार भी अधूरा रह गया. 5 मैचों की सीरीज में उसकी 1-4 से धुलाई हो गई.

Ashes Series 2025-26- Australia Beat England in Sydney Test and Wrap Up The Series By 4-1: पहले ही इस बार की एशेज सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम सिडनी में भी अपनी हार नहीं टाल पाई और मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने उसे यहां 5 विकेट से हरकार 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. बीते 10 साल से एशेज पर कब्जा जमाने की इंग्लैंड की चाहतों को एक बार फिर झटका लगा है. सिडनी टेस्ट के 5वें और अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने मैच के 5वें और आखिरी दिन मेजबान टीम के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया.

इस टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 384 रन बनाए थे. उसकी ओर से स्टार बल्लेबाज जो रूट (160) ने बेहतरीन शतक जमाया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (138) के बेहतरीन शतकों की बदौलत अपनी पहली पारी में 567 रन बना दिए और इंग्लैंड पर 183 रनों की बढ़त बना ली.

इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में युवा बल्लेबाज जैकब बेथल (154) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं पाया और इंग्लिश टीम इस बार 342 रनों पर सिमट गई, जिसके ऑस्ट्रेलिया के सामने 160 रनों की मामूली चुनौती सामने आई. 5वें दिन के खेल में सिडनी की पिच पर बैटिंग आसान नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया यहां 5 विकेट जरूर गंवाए लेकिन यह मैच अपने नाम कर लिया.

ट्रेविस हेड (29) और जेक वेदराल्ड (34) ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. उनके बाद मार्नस लाबुशेन (37) रन बनाए. 62 के योग पर पहला विकेट गंवाने वाली ऑस्टेलिया ने 92 के कुल योग तक पहुंचते-पहुंचते 3 विकेट गंवा दिए और 121 के स्कोर पर उसके 5 खिलाड़ी आउट थे. लेकिन अंत में एलेक्स कैरी (16*) और कैमरुन ग्रीन (22*) ने आराम से टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

Mitch Starc wins the Compton–Miller Medal after being judged as the Player of the Series #Ashes pic.twitter.com/0Ejj5ZeEQ5 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2026

बेन स्टोक्स की कप्तानी में एशेज ट्रॉफी जीतने के सपने के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची इंग्लैंड की टीम एक बार फिर वहां धराशाई हो गई है. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम एकमात्र टेस्ट मैच एडिलेड में ही जीत पाई, जो सीरीज का चौथा टेस्ट था, जबकि इससे पहले वह शुरुआती 3 टेस्ट हारकर सीरीज गंवा बैठी थी.

इस बार इंग्लैंड की टीम को सीरीज की शुरुआत से पहले फेवरेट माना जा रहा था क्योंकि कंगारुओं को फर्स्ट लाइन पेस अटैक कमजोर था और उसकी पेस अटैक की तिकड़ी में दो स्टार गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोटिल थे. कमिंस सीरीज का सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेल पाए, जबकि हेजलवुड पूरी सीरीज में नहीं खेल पाए.