  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Australia Beat England By 5 Wickets In Sydney Test And Clich Ashes Trophy By 4 1 Travis Head Steve Smith Heros

Ashes में ऑस्ट्रेलिया ने दी इंग्लैंड को चौथी हार, 5 विकेट से जीता सिडनी टेस्ट- ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जीत के हीरो

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम एशेज में बुरी तरह से पिटकर घर लौटेगी. 2015 के बाद से एशेज ट्रॉफी पर कब्जे का उसका सपना इस बार भी अधूरा रह गया. 5 मैचों की सीरीज में उसकी 1-4 से धुलाई हो गई.

Published date india.com Updated: January 8, 2026 9:42 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ashes में ऑस्ट्रेलिया ने दी इंग्लैंड को चौथी हार, 5 विकेट से जीता सिडनी टेस्ट- ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जीत के हीरो

Ashes Series 2025-26- Australia Beat England in Sydney Test and Wrap Up The Series By 4-1: पहले ही इस बार की एशेज सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम सिडनी में भी अपनी हार नहीं टाल पाई और मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने उसे यहां 5 विकेट से हरकार 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. बीते 10 साल से एशेज पर कब्जा जमाने की इंग्लैंड की चाहतों को एक बार फिर झटका लगा है. सिडनी टेस्ट के 5वें और अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने मैच के 5वें और आखिरी दिन मेजबान टीम के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया.

इस टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 384 रन बनाए थे. उसकी ओर से स्टार बल्लेबाज जो रूट (160) ने बेहतरीन शतक जमाया.  इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (138) के बेहतरीन शतकों की बदौलत अपनी पहली पारी में 567 रन बना दिए और इंग्लैंड पर 183 रनों की बढ़त बना ली.

इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में युवा बल्लेबाज जैकब बेथल (154) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं पाया और इंग्लिश टीम इस बार 342 रनों पर सिमट गई, जिसके ऑस्ट्रेलिया के सामने 160 रनों की मामूली चुनौती सामने आई. 5वें दिन के खेल में सिडनी की पिच पर बैटिंग आसान नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया यहां 5 विकेट जरूर गंवाए लेकिन यह मैच अपने नाम कर लिया.

ट्रेविस हेड (29) और जेक वेदराल्ड (34) ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. उनके बाद मार्नस लाबुशेन (37) रन बनाए. 62 के योग पर पहला विकेट गंवाने वाली ऑस्टेलिया ने 92 के कुल योग तक पहुंचते-पहुंचते 3 विकेट गंवा दिए और 121 के स्कोर पर उसके 5 खिलाड़ी आउट थे. लेकिन अंत में एलेक्स कैरी (16*) और कैमरुन ग्रीन (22*) ने आराम से टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

बेन स्टोक्स की कप्तानी में एशेज ट्रॉफी जीतने के सपने के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची इंग्लैंड की टीम एक बार फिर वहां धराशाई हो गई है. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम एकमात्र टेस्ट मैच एडिलेड में ही जीत पाई, जो सीरीज का चौथा टेस्ट था, जबकि इससे पहले वह शुरुआती 3 टेस्ट हारकर सीरीज गंवा बैठी थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस बार इंग्लैंड की टीम को सीरीज की शुरुआत से पहले फेवरेट माना जा रहा था क्योंकि कंगारुओं को फर्स्ट लाइन पेस अटैक कमजोर था और उसकी पेस अटैक की तिकड़ी में दो स्टार गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोटिल थे. कमिंस सीरीज का सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेल पाए, जबकि हेजलवुड पूरी सीरीज में नहीं खेल पाए.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.