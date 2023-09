IND vs AUS: आखिरी ODI में भारत को ऑस्ट्रेलिया से मिली हार, सीरीज 2-1 से जीती

IND vs AUS, 3rd ODI: राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 66 रनों से शिकस्त दी. हालांकि सीरीज का आखिरी मुकाबला गंवाने के बावजूद टीम इंडिया 2-1 से सीरीज अपने नाम करने में सफल रही. सीरीज के पहले 2 मैचों में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी.

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 352 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 49.4 ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई. भारत ने इस तरह से तीन मैच की यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

Australia salvage a win in the third ODI with a clinical all-round display 💪#INDvAUS 📝: https://t.co/VFCXdpO74l pic.twitter.com/JvhaorkL8U

— ICC (@ICC) September 27, 2023