AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया ने जीता रोमांचक मैच, न्यूजीलैंड ने जीता दिल; मैच में बने कुल 771 रन

AUS vs NZ: ICC वर्ल्ड कप 2023 के 27वें मुकाबलें में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच धमाकेदार मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में 770 से ज्यादा रन बने. हालांकि अंत में जीत ऑस्ट्रेलिया के खाते में गई. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 388 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 383 रन बी बना सकी. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 5 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में कुल 771 रन बने. ट्रेविस हेड को शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Australia overcame a resilient fight from their Trans-Tasman rivals New Zealand to take two crucial #CWC23 points in Dharamsala 🔥#AUSvNZ 📝: https://t.co/eJ9oRPQkNA pic.twitter.com/n10xc8S8OO

— ICC (@ICC) October 28, 2023