By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हराया, जाते-जाते अपने नाम कर लिया ये रिकॉर्ड
T20 World Cup:टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दौर से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम काफी दबाव में थी. अपने आखिरी मुकाबले में कंगारूओं ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया है.
T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दौर से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम काफी दबाव में थी. टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने की निराशा टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ दिख रही थी. हालांकि अपने आखिरी मुकाबले में टीम ने शानदार वापसी करते हुए ओमान के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. कप्तान मिचेल मार्श की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में मैच खेला और 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल कर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदाई ली.
श्रीलंका के पल्लेकेले मैदान में 20 फरवरी को ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला खेला गया. मैच का नतीजा टूर्नामेंट की स्थिति पर कोई असर डालने वाला नहीं था क्योंकि ग्रुप बी से सुपर-8 में पहुंचने वाली दोनों टीमों का फैसला पहले ही हो चुका था. ऑस्ट्रेलिया और ओमान दोनों ही आगे नहीं बढ़ सके थे. ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता जैसा था. ओमान के लिए यह बड़े मंच पर अनुभव हासिल करने का मौका था, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रतिष्ठा बचाने के इरादे से मैदान में उतरी थी.
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. मैच की पहली ही गेंद पर तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने ओपनर आमिर कलीम को बोल्ड कर दिया. इसके बाद भी ओमान के बल्लेबाज संभल नहीं सके और लगातार विकेट गंवाते रहे. टीम के शुरुआती चारों बल्लेबाज बोल्ड होकर आउट हुए, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया. मिडिल ऑर्डर में वसीम अली ने कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 104 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल और बार्टलेट ने 2-2 विकेट झटके.
कप्तान मार्श का विस्फोटक अर्धशतक
105 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं था. सबकी नजर इस बात पर थी कि टीम कितनी तेजी से मैच खत्म करती है. कप्तान मिचेल मार्श ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. चोट के कारण शुरुआती मैच मिस करने वाले मार्श ने मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा किया. ट्रेविस हेड ने भी 32 रन की तेज पारी खेली और दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी कर मैच लगभग खत्म कर दिया.
तेज जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई
हेड के आउट होने के बाद जॉश इंग्लिस ने कप्तान मार्श का साथ देते हुए बाकी रन आसानी से बना दिए. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 9.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जो टीम के आक्रामक इरादों को दिखाता है. भले ही टीम सुपर-8 में जगह नहीं बना सकी, लेकिन आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया. इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने यह संदेश दिया कि खराब शुरुआत के बावजूद टीम में दम अभी भी बरकरार है और आने वाले टूर्नामेंट में वह मजबूत वापसी कर सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें