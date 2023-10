ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में नीदरलैंड को 309 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना दिया है. रनों के लिहाज से वर्ल्ड कप की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है. वहीं, वनडे इतिहास की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ही के नाम था. ऑस्ट्रेलिया ने 2015 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को 275 रनों से शिकस्त दी थी.

Australia register the largest victory by runs in the history of the @cricketworldcup 🙌#AUSvNED | #CWC23 | 📝: https://t.co/0yVJkpO6XJ pic.twitter.com/aV6jXH68Qk

— ICC (@ICC) October 25, 2023