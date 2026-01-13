  • Hindi
ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर एलीसा हिली ने किया संन्यास का ऐलान, नहीं खेलेंगी महिला टी20 वर्ल्ड कप

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एलीसा हीली ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. वह भारत के खिलाफ अपने करियर की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी.

Alyssa Healy
एलिसा हीली @Instagram

Australia Captain Alyssa Healy Announces Retirement From International Cricket: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. हिली महिला T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगी. भारत के खिलाफ फरवरी-मार्च में होने वाली घरेलू सीरीज के बाद हिली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगी. हीली ने स्पष्ट किया है कि वह इस साल होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा नहीं लेंगी.

पर्थ में होने वाली वनडे सीरीज और एक डे-नाइट टेस्ट में वह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी. हिली ने कहा, ‘अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए हमेशा सबसे बड़ा सम्मान रहा है. भारत के खिलाफ आने वाली सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी.’

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने उन्हें क्रिकेट की ऑल-टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में से एक बताया और ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की. एलिसा हीली ने 2010 में 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्हें महिला क्रिकेट की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों और बेहतरीन विकेटकीपरों में गिना जाता है. वह आठ आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीमों का हिस्सा रहीं, जिसमें छह टी20 और दो वनडे विश्व कप शामिल हैं. वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की भी सदस्य थीं.

मेग लैनिंग के संन्यास के बाद 2023 में हीली को ऑस्ट्रेलिया की फुल-टाइम कप्तान बनाया गया था. कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ 16-0 से मल्टी-फॉर्मेट एशेज वाइटवॉश रही. उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2024 महिला T20 विश्व कप और 2025, महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जगह बनाई. उनके नाम वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने और अंतरराष्ट्रीय टी20 में उनके नाम रिकॉर्ड 126 डिसमिसल है, जो एक रिकॉर्ड है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए हिली ने अब तक 162 टी20, 126 वनडे और 11 टेस्ट मैच खेले हैं. बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए 11 सीजन में उन्होंने 3,000 से अधिक रन बनाए. हिली के नाम दो बीबीएल खिताब हैं. विमेंस प्रीमियर लीग में वह यूपी वॉरियर्स की कप्तान भी रह चुकी हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

