Australia reclaim their No.1 ODI team ranking: साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में लगातार दूसरी मात देने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छीन लिया है. मैंगौंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टेन में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 392/8 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया जिसमें डेविड वॉर्नर और मार्नश लाबुशेन के शतक का अहम योगदान रहा. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 41.5 ओवरों में महज 261 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह मेहमान कंगारू टीम ने 123 रनों से मुकाबला जीतकर 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली.

ICC वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के अब 121 पाइंट्स हो गए हैं जबकि दूसरे स्थान पर फिसलने वाली पाकिस्तान के 120 पाइंट्स हैं. 114 पाइंट्स के साथ भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है जबकि चौथे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के 106 पाइंट्स हैं.