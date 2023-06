Ashes: जीत के बाद भी AUS का हो गया नुकसान; ENG पर भी लगा जुर्माना, WTC प्वाइंट्स भी कटे

ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर एशेज 2023 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया. जीत के बाद भी कंगारुओं का नुकसान हो गया है. आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ इंग्लैंड पर भी जुर्माना ठोक दिया है. क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने दोनों टीमों की खिलाड़ियों की 40 प्रतिशत मैच फीस काटने का फैसला किया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खाते में से 2-2 WTC प्वाइंट्स भी काट लिए हैं.

वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2023 सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ अपना खाता खोला मगर अब आईसीसी के जुर्माने के बाद उसके खाते में 10 ही अंक रह गए हैं. साथ ही हार के बाद इंग्लैंड के खाते में अब -2 अंक है, जिसका मतलब है कि वह WTC प्वाइंट्स टेबल में मौजूद सभी टीमों से पीछे हो गया है.

आईसीसी ने एक बयान में कहा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाया कि दोनों टीमें निर्धारित समय से दो ओवर पीछे रही जिस वजह से उनपर यह जुर्माना लगाया गया है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब उनके खिलाफ औपचारिक शुरुआत की जरूरत नहीं है.

आईसीसी के आचार संहिता 2.22 के अनुसार, अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट का दोषी पाया जाता है तो उनकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी पर प्रत्येक ओवर के लिए 20 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है. इसके अलावा अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार, डब्ल्यूटीसी में स्लो ओवर रेट का दोषी पाए जाने वाली टीमों का प्रत्येक ओवर के लिए 1 प्वाइंट भी काटा जाता है.