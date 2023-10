Hindi Cricket Hindi

Australia Lose A Review First Ball Of The Game Against Srilanka In World Cup 2023 Social Media Reacts

AUS VS SL: ऑस्ट्रेलिया ने पहली बॉल पर गंवाया रिव्यू, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

AUS VS SL Live: मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की पहली ही गेंद पर निसांका के खिलाफ जोरदार अपील की गई. अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया. जिसके बाद पैट कमिंस ने अंपायर के फैसले को रिव्यू किया. टीवी रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था

(Photo-Twitter)

लखनऊ. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका (AUS VS SL) की टीम लखनऊ में आमने-सामने है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कुसल परेरा और पाथुम निसंका की पारी से श्रीलंका ने शानदार शुरुआत की है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली बॉल पर ही रिव्यू गंवा दिया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के रिव्यू लेने की जल्दीबाजी का सोशल मीडिया पर फैंस ने मजाक उड़ाया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टॉर्क बॉलिंग की शुरुआत करने उतरे थे. मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की पहली ही गेंद पर निसांका के खिलाफ जोरदार अपील की गई. स्टॉर्क की यह गेंद मिडिल एंड लेग स्‍टंप पर फुलर थी जो गिरने के बाद अंदर आई, लेकिन यह बैट एंड पैड था. अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया. जिसके बाद पैट कमिंस ने अंपायर के फैसले को रिव्यू किया. टीवी रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था और इस तरह से पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू गंवा दिया.

श्रीलंका की शानदार शुरुआत:

पाथुम निसंका और कुसल परेरा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों के बीच 125 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई. पाथुम निसंका 61 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया का उड़ा मजाक:

Australia all over the shop again. Bad review in the first over means they’re not game to use the next review that would have yielded a wicket. Glenn Maxwell’s bowling is the only thing that has gone right this campaign. #CWC23 — Geoff Lemon Sport (@GeoffLemonSport) October 16, 2023

Amazing review by Australia for LBW! pic.twitter.com/rSSRnqKES6 — Nash (@NashvSant) October 16, 2023

When a team is down on form they need to get back to basics and what they do best.

Extremely positive start for Australia throwing away a review in the first over. No one does it like us! — Patrick Gray (@PatrickM_Gray) October 16, 2023

Absolutely ridiculous review by Australia, this is going to be a long game — Jacob ⚫️⚪️🏆🤘 (@MagpieMetalcore) October 16, 2023

