वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी का टूटा सपना

Australia Squad For ODI World Cup 2023: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने भारत में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 50 ओवरों के वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी 18 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का ऐलान कर दिया है. सीए ने वर्ल्ड कप के अलावा अपने नए टी20 कप्तान का भी ऐलान किया है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए मार्नस लाबुशेन को 18 सदस्यीय प्रारंभिक टीम में शामिल नहीं किया गया है.

वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 18 सदस्यीय टीम ही साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलेगी. एरोन फिंच के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऑलराउंडर मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलियाई टीम का नया टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है.

लाबुशेन वनडे क्रिकेट में खास तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं. भारत के खिलाफ मार्च 2023 में हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी वह कोई कमाल नहीं कर पाए थे. उन्होंने दो पारियों में सिर्फ 43 रन बनाए थे. हालांकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने एक बार 63 रन की नाबाद पारी खेली थी. हाल ही में इंग्लैंड में खेली गई एशेज 2023 में वह एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी ही लगा पाए. यह भी उन्होंने मैनचेस्टर में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में लगाए. यह मैच ड्रॉ रहा था. इस सबके बावजूद लाबुशेन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

वर्ल्ड कप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत में तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज भी खेलनी है. 22 सितंबर से इस सीरीज का आगाज होगा. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की बाईं कलाई में फ्रैक्चर है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे. यह सीरीज सितंबर की शुरुआत में होगी.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की इस प्रारंभिक वनडे टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मार्च में खेली गई सीरीज का हिस्सा थे. इसमें ऑलराउंडर हार्डी और युवा स्पिनर तनवीर संघा शामिल हैं.