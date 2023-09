नई दिल्ली: मिशेल स्टार्क (Mitchell Strac) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. अगले साल जून में वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) की तैयारियों के लिए आईपीएल (IPL) एक शानदार मंच हो सकता है. अगर स्टार्क को चुना जाता है तो साल 2015 के बाद यह पहला मौका होगा जब यह ऑस्ट्रेलियाई पेसर आईपीएल में खेलता हुआ नजर आएगा. कुल मिलाकर उन्होंने आईपीएल में कुल 27 मैच खेले हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के लिए दो सीजन खेलने वाले स्टार्क उसके बाद से आईपीएल (IPL) से दूर ही रहे हैं.

साल 2018 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने चुना था लेकिन चोट के चलते वह नहीं खेल पाए. इसके बाद कई अन्य कारणों से भी वह इस टी20 लीग से दूर रहे. स्टार्क ने कई बार ऑस्ट्रेलियाई टीम के बिजी शेड्यूल की वजह से भी आईपीएल में नहीं खेलने का फैसला किया.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला साल अपेक्षाकृत थोड़ा हल्का है. ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ न्यूजीलैंड का दौरा करना है. और वर्ल्ड कप के बाद अफगानिस्तान, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है.

ऑस्ट्रेलिया ने विलो टॉक क्रिकेट पॉडकास्ट में अपने आईपीएल कार्यक्रम को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा, ‘देखिए अब 8 साल हो चुके हैं. मैं बेशक अगले साल आईपीएल में खेलना चाहूंगा. अन्य चीजों के साथ-साथ यह टी20 वर्ल्ड कप के लिए बड़ी अच्छी तैयारी होगी.’

उन्होंने कहा, ‘तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई आईपीएल में मुझे खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखाएगा. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है. तो अगला साल काफी रोमांचक हो सकता है… जो इस साल के मुकाबले बेहतर होगा. तो मेरे लिए अपना नाम आगे बढ़ाने का यह बहुत अच्छा मौका होगा.’