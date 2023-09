ऑस्ट्रेलिया ने भी किया वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, टीम चयन में कोई हैरानी नहीं

सिडनी. 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया. टीम पैट कमिंस की कप्तानी में उतरेगी, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब जिताया है. इससे पहले कंगारू टीम ने अपनी 18 सदस्यीय संभावित टीम उतारी थी, जिसमें से उसने तेज गेंदबाज नाथन एलिस समेत 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां अपनी जानी-पहचानी ताकत के लिहाज से ही टीम वर्ल्ड कप मैदान में उतारने का फैसला किया है.

पैट कमिंस के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों की जानी-पहचानी तिकड़ी मौजूद होगी, जिनमें जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क उनका साथ निभाएंगे. इसके अलावा सीन एबॉट को रिजर्व तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. यहां एबॉट नाथन एलिस पर भारी पड़े, जबकि कैमरुन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस बतौर ऑलराउंडर टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक को सपॉर्ट करेंगे. इसके अलावा टीम में दो स्पिनर एश्टन एगर और एडम जाम्पा को भी रखा गया है.