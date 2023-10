Hindi Cricket Hindi

Australia Registers Biggest Defeat In World Cup As Quinton De Kock Kagiso Rabada Lead South Africa To Victory

विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार; क्विंटन डी कॉक-कगीसो रबाडा के धमाकेदार प्रदर्शन से जीता साउथ अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की शतकीय पारी और तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा की घातक गेंदबाज के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम 134 रन से विश्व कप मैच हार गई.

लखनऊ, 12 अक्टूबर (एएनआई): दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एनगिडी ने गुरुवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में अपने मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को आउट करने का जश्न मनाया। (एएनआई फोटो)

क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के लगातार दूसरे शतक के बाद कागिसो रबादा (Kagiso Rabada) की तूफानी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. विश्व कप इतिहास में ये ऑस्ट्रेलिया की आज तक की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ड़ी बार 40 साल पहले 1983 में आई थी जब भारतीय टीम ने उन्हें 118 रन से हराया था.

Trending Now

विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टॉप-4 सबसे बड़ी हार

1) 134 रन vs दक्षिण अफ्रीका, लखनऊ, 2023

2) 118 रन vs भारत, चेम्सफोर्ड, 1983

3) 101 रन vs वेस्टइंडीज़, लीड्स, 1983

4) 89 रन vs पाकिस्तान, नॉटिंघम, 1979

You may like to read

दक्षिण अफ्रीका के 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने रबादा (33 रन पर तीन विकेट), केशव महाराज (30 रन पर दो विकेट), तबरेज शम्सी (38 रन पर दो विकेट) और मार्को जाननसेन (54 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 40.5 ओवर में 177 रन पर ढेर हो गई जो उसकी दो मैचों में दूसरी हार है.

Also read:Australia Vs South Africa Highlights: ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हरा नंबर-1 पर पहुंची साउथ अफ्रीका

ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने सर्वाधिक 46 रन बनाए. उन्होंने मिशेल स्टार्क (27) के साथ सातवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी भी की. इन दोनों के अलावा कप्तान पैट कमिंस (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए.

विश्व कप के बाद वनडे फॉर्मेट को अलविदा कहने जा रहे 30 साल के डी कॉक ने इससे पहले 106 गेंद में आठ चौकों और पांच छक्कों से 109 रन की पारी खेली जिससे टीम ने सात विकेट पर 311 रन बनाए जो लखनऊ में वनडे मैचों में सबसे बड़ा स्कोर है. उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा (35) के साथ पहले विकेट के लिए 108 रन जोड़े. ऐडम मार्कराम ने भी 44 गेंद में 56 रन का योगदान दिया.

de Kock has started the World Cup with a bang! #CWC23 pic.twitter.com/gz8J8HDsZb — cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2023

लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सातवें ओवर में 27 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों मिशेल मार्श (07) और डेविड वार्नर (13) के विकेट गंवा दिए जबकि 18वें ओवर तक उसका स्कोर छह विकेट पर 70 रन हो गया.

मार्श ने छठे ओवर में यानसेन की गेंद को हवा में लहराकर मिड ऑफ पर बावुमा को कैच थमाया जबकि अगले ओवर में वार्नर लुंगी एनगिडी की गेंद को प्वाइंट पर रेसी वान डेर डुसेन के हाथों में खेल गए.

Also read: World Cup में 40 साल बाद हुआ ऐसा, Australia के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

स्टीव स्मिथ (19) ने यानसेन के ओवर में दो चौके मारे. उन्होंने रबादा का स्वागत लगातार दो चौकों के साथ किया लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए. मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था लेकिन डीआरएस लेने पर फैसला दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गया.

रबादा ने अपने अगले ओवर में जॉश इंगलिस (05) को एलबीडब्ल्यू आउट किया. बाएं हाथ के स्पिनर महाराज ने ग्लेन मैक्सवेल (03) को अपनी ही गेंद पर लपका जिससे 65 रन तक ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी.

Well this one’s sure to cause a bit of debate…#CWC23 pic.twitter.com/466E6VvnR1 — cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2023

रबाडा ने मार्कस स्टोइनिस (05) को डिकॉक के हाथों कैच कराके ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया. लाबुशेन और स्टार्क ने इसके बाद विकेटों के पतझड़ पर विराम लगाया. दोनों ने 26वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. यानसेन ने स्टार्क को डिकॉक के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा.

महाराज ने अगले ओवर में लाबुशेन को भी बावुमा के हाथों कैच कराके ऑस्ट्रेलिया की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी. शम्सी ने हालांकि 41वें ओवर में कमिंस और जोश हेजलवुड (02) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित की.

RECOMMENDED STORIES