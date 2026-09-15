सैंडपेपर गेट कांड के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका में में टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया- कप्तान पैट कमिंस बोले: मुश्किल होगी

ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2018 में हुए बॉल टैम्परिंग के शर्मनाक कांड के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. कंगारू टीम को यह मुश्किल लग रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/australia-to-play-first-time-test-series-in-south-africa-after-sandpaper-gate-8524771/ Copy

पैट कमिंस @ICC/x

ऑस्ट्रेलिया का 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों का साउथ अफ्रीका दौरा 24 सितंबर से शुरू हो रहा है. 2018 में हुए सैंडपेपर गेट विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का मानना है कि सैंडपेपर की वजह से दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

कमिंस ने कीपिन इट क्रिकेट पॉडकास्ट के दौरान कहा, ‘टेस्ट सीरीज के दौरान थोड़ी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यह एशेज सीरीज से ज्यादा शोरगुल वाला नहीं हो सकता. बर्मिंघम, एजबेस्टन का हॉलीज स्टैंड, वह बहुत शोरगुल वाला हो जाता है.’

साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेलने के अनुभव पर कमिंस ने कहा, ‘जब से मैं साउथ अफ्रीका गया हूं, भीड़ के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने यह सब पहले भी देखा है. सबसे जरूरी बात, मैं कैप्टन हूं, इसलिए मैं बीच में हूं, मैं दर्शकों के पास नहीं रहूंगा.’

कमिंस ने कहा, ‘मेरा मानना है कि अब तक वह मामला शांत हो गया होगा. हमार फोकस क्रिकेट पर रहेगा.’ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा, ‘हर कोई आगे बढ़ जाता है. अच्छी बात यह है कि तीन टेस्ट में, आप क्रिकेट में फंस जाते हैं, और हर कोई बहुत जल्दी क्रिकेट के बारे में चिंता करने लगता है. मुझे यकीन है कि भीड़ में कुछ गुस्सैल लोग होंगे, और कुछ आर्टिकल या मीडिया में ऐसी बातें सामने आएंगी. लेकिन हमारा ग्रुप आगे बढ़ गया है.’

2018 में बॉल-टैम्परिंग के मुद्दे ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बहुत मुश्किल में डाल दिया था. विवादके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों पर एक साल और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगा था.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम है. ये टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है और दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की इस पर नजर रहेगी.

(एजेंसी: आईएएनएस)