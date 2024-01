AUS vs PAK: आमिर जमाल की अनोखी 'नो-बॉल', गुस्से में आ गए मार्नस लाबुशेन

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान की टीम लगातार दो टेस्ट मैच हार चुकी है. लेकिन इस दौरे पर एक चीज जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी रही है वह है ऑलराउंडर आमिर जमाल का प्रदर्शन. इस सीरीज में जमाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने अभी तक कुल 13 विकेट लिए हैं और 125 रन बनाए हैं. सिडनी टेस्ट में पहली पारी में उन्होंने 82 रन की पारी खेली. पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह असफल रहा था और यहां आमिर ने बेहतरीन पारी खेली थी.

जमाल इस समय आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और मैदान पर यह नजर भी आ रहा है. गुरुवार को मैच के दूसरे दिन जब बारिश और खराब रोशनी ने खेल रोका तो उससे पहले जमाल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के साथ एक मजाक भी किया.

Not your normal kind of ‘no ball’! 😆

Aamir Jamal tried some mind games with the first ball after the drinks break. #PlayOfTheDay | @nrmainsurance | #AUSvPAK pic.twitter.com/lftaTqueNN

